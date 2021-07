Barron Trump luce irreconocible a sus 15 años y más alto que Melania

Barron, hijo del expresidente estadounidense Donald Trump fue captado en las calles de Nueva York completamente irreconocible a sus 15 años de edad, junto a su madre Melania.

El menor de la familia Trump salió de la torre familiar luciendo un pantalón de mezclilla y una playera negra de manga larga mientras cargaba un bolso naranja de Louis Vuitton edición limitada.

Barron cambió el peinado impecable de raya de lado que lució en sus días en la Casa Blanca para mostrar su cabello castaño con un look más relajado y sin gel.

Lo que más sorprendió del único hijo de la exprimera dama Melania Trump fue su altura. A sus 15 años de edad, el adolescente rebasa los dos metros de altura, superando el 1.8 de su mamá.

En la salida por las calles de Nueva York, Melania derrochó glamour con un pantalón blanco, una camisa negra y un bolso oscuro de Hermes.

Madre e hijo salieron de la Torre Trump, ubicada en la Quinta Avenida, para subir a un automóvil sin un destino conocido públicamente.

Según reportes de medios locales, Eric era el más alto de los hijos del exmandatario estadounidense, pero esto ha cambiado con el crecimiento de Barron Trump. En estatura les siguen Donald Jr., Ivanka y finalmente Tiffany.

Mientras sus hermanos son vistos constantemente en público, el hijo de Melania y Donald Trump se ha mantenido más reservado desde su mudanza a Florida, al terminar la presidencia de su padre.

En su libro Landslide: The Final Days of the Trump Presidency, Michael Wolff afirma que la expareja presidencial es tratada como animales de zoológico en el resorte de Mar-a-Lago y constantemente comen solos en una mesa acordonada.

¿Qué edad tiene Barron Trump?

El Barron William Trump actualmente tiene 15 años de edad. Nació el 20 de marzo de 2006 en Nueva York.

El hijo de la expareja presidencial heredó la altura de sus dos padres y ya logró superarlos. En las fotografías más recientes de la familia presidencial se ha observado que rebasó la altura de su famoso padre.

