Basura se acumula en NY en protesta por certificados de vacunación

En muchos barrios de la ciudad de Nueva York se apilaba este jueves la basura en lo que las autoridades consideran una protesta por la obligatoriedad de la vacuna anticovid-19 que entra en vigor el 1 de noviembre para todos los funcionarios de la ciudad.

Gran protesta contra los mandatos de vacunas en la ciudad de Nueva York.



NOW - Large protest against vaccine mandates in New York City. pic.twitter.com/TIOH2P5Orb