“Bendecidos de estar vivos”; pareja logra escapar de devastador tornado en Texas

En los últimos días Texas ha experimentado una serie de tornados masivos que han destruido gran parte de sus ciudades y poblados principales como Orange, ubicada entre la frontera de Texas y Louisiana.

Un video, tomado durante una de las tormentas de tornados, muestra a una familia de viajeros al borde de la desgracia que logra escapar de su casa rodante a segundos de que el fenómeno la destruya.

Zachary Peck-Chapman y su pareja abandonaron el vehículo para buscar refugio en medio del caos llevando consigo a sus perros.

Las imágenes muestran a la familia corriendo por su vida hacia una zanja llena de agua sucia y limitada por una valla de púas, mientras el tornado se apresura detrás de ellos con fuertes vientos, lluvia y fragmentos de estructuras que arrancó de varias casas a su paso.

En un tweet compartido con el video por Chapman escribió que él y su esposa están “bendecidos” de estar vivos luego de sobrevivir al “momento más aterrador” de sus vidas.

“Un tornado golpea a unos cientos de pies de la camioneta. Sin refugio cerca, nos dirigimos a la zanja... El momento más aterrador de nuestra vida... Estamos a salvo y bendecidos”.

A tornado hits a few hundred feet from the van. With no shelter nearby, we headed for the ditch... Scariest moment of our life... We are safe & blessed #vanlife #tornado #tornadoes #TornadoWatch #severeweather #travelblogger #travelling #traveler #gulfcoast #texas #OrangeCounty pic.twitter.com/muN3lpCZtl