Berlusconi escandaliza; promete un “bus” de prostitutas para motivar a futbolistas

El escandaloso Silvio Berlusconi, presidente del club de futbol Monza, prometió a sus jugadores traer "al vestuario" un "bus de p..s", según un video muy compartido este miércoles por los medios italianos.

El exprimer ministro de Italia y actual presidente del partido Forza Italia, de 86 años, hizo estas declaraciones, calificadas como "desafortunadas" por muchos medios, en la cena de Navidad del club organizada el martes por la noche, según la agencia italiana Ansa.

Con un micrófono en la mano, Berlusconi celebraba haber escogido en septiembre a un nuevo entrenador "bueno, simpático, educado y capaz de motivar a nuestros jugadores".

Silvio Berlusconi (Monza owner): "I motivate the players. Now you have matches against Juve, Milan, etc, if you win against one of these big teams I'll send into dressing room a bus full of sluts." pic.twitter.com/PBCPakUWE2