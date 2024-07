"Estaba enfermo, me sentía fatal", dijo el presidente estadounidense Joe Biden, para justificar su pésimo debate contra Donald Trump, en una entrevista con la cadena ABC, según un primer fragmento difundido este viernes.

"Estuvimos intentando averiguar qué me pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No la tenía. Sólo tenía un resfriado muy fuerte", explicó.

"Estaba agotado", declaró el demócrata de 81 años.

Cuando el periodista George Stephanopoulos le preguntó si había visto los 90 minutos de confrontación después del debate, él contestó: "creo que no".

El demócrata asegura que la forma en la que transcurrió el debate fue culpa suya y "de nadie más" pero recalcó que su rival republicano mintió "28 veces".

"Tuve una mala noche", concluyó.