Biden arremete contra Putin: "Rusia fue la que buscó el conflicto con Ucrania"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió este miércoles contra su homólogo ruso, Vladímir Putin, nada más empezar su discurso ante la ONU y le acusó de querer acabar con el "derecho a existir" de Ucrania.

"Esta guerra busca acabar con el derecho a Ucrania de existir, dicho de manera simple", manifestó Biden en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Nada más empezar a hablar, Biden mencionó por su nombre al presidente ruso y dijo: "Putin asegura que él tenía que actuar, porque Rusia estaba siendo amenazada. Nadie amenazó a Rusia. Nadie más que Rusia fue la que buscó el conflicto".

