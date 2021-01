Biden celebra que Trump no vaya a su investidura, pero no pide su destitución

El presidente electo de EU, Joe Biden, celebró este viernes que el mandatario saliente, Donald Trump, no vaya a asistir a su investidura el próximo 20 de enero, pero no llegó a pedir abiertamente su destitución inmediata, al asegurar que esa decisión "depende del Congreso".

Durante una rueda de prensa en Wilmington (Delaware), Biden dio la bienvenida al anuncio de Trump, quien este viernes confirmó en un tuit que no irá a la toma de posesión del mandatario electo en menos de dos semanas.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.