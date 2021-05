Biden condena ataques “viles” contra judíos en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el lunes una serie de ataques "viles" y actos de agresión contra judíos en Estados Unidos a raíz del último conflicto entre israelíes y palestinos en Medio Oriente.

"Condeno este comportamiento detestable en el país y en el extranjero; depende de todos nosotros que no haya lugar para el odio", agregó.

La policía de Nueva York dijo el viernes que investiga la agresión a un joven judío en Times Square mientras le gritaban insultos antisemitas. El video del incidente fue publicado por el New York Post.

Just witnessed a beat down in Times Square. #NYC #TimesSquare #Palestine #WTF #NewYorkCity pic.twitter.com/KSR5GQRvtw