Biden da sus condolencias por los muertos en el gélido temporal de Navidad

Washington, 26 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó este lunes sus oraciones por los fallecidos en el gélido temporal Elliot, que ha dejado más de 50 muertos durante estas Navidades.

El mandatario llamó a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, para ofrecerle apoyo para enfrentar los estragos que ha dejado la tormenta en ese estado, que acumula cerca de la mitad de las muertes.

"Mi corazón está con aquellos que perdieron a sus seres queridos este fin de semana festivo. Están en mis oraciones y en las de (la primera dama) Jill", dijo el mandatario en Twitter.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de Biden en un despacho llamando a Hochul, con quien habló para "obtener una actualización sobre el clima invernal extremo que azota a Nueva York".

"Estamos listos para asegurarnos de que tengan los recursos que necesitan para superar esto", prometió.

I spoke with @GovKathyHochul to get an update on the extreme winter weather hitting New York. We stand ready to make sure they have the resources they need to get through this.



My heart is with those who lost loved ones this holiday weekend. You are in my and Jill’s prayers. pic.twitter.com/Lt6eZ1YJR5