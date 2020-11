Biden: "Estados Unidos está de vuelta"

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que "Estados Unidos está de vuelta", al confirmar la nominación de figuras claves de su equipo de trabajo que, aseguró, está "listo para liderar el mundo".

Biden, instó a comenzar a trabajar para sanar las heridas de la polarización en su país y en el resto del mundo.

We have assembled a team of highly respected and qualified individuals to serve as national security and foreign policy leaders. Tune in as President-elect Biden & Vice President-elect Harris introduce them. https://t.co/bQpSiT1GHY