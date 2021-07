Biles siente a veces "el peso del mundo" sobre sus hombros

La estrella de la gimnasia estadounidense Simone Biles afirmó que a veces siente como si tuviera "el peso del mundo" sobre sus hombros.

Biles, que empezará su carrera hacia la medalla de oro en Tokio el martes, reflexionó sobre su irregular rendimiento el domingo.

