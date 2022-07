Bola de fuego ilumina el cielo y sorprende a habitantes en Estados Unidos

Una enorme bola de fuego iluminó Arlington, Virginia, la noche del pasado jueves, lo que sorprendió a cientos de habitantes y algunos de ellos pudieron captar el fenómeno en video.

Algunos residentes compartieron en redes sociales las imágenes que capturaron del singular bólido.

Hey @capitalweather we caught a glimpse of the meteor in Loudoun County! pic.twitter.com/WOnqXHVOjR

Expertos aseguran que el meteoro se pudo observar en el norte de Virginia y siguió su camino hasta Pensilvania.

Para los residentes de estas zonas, se trató de una bola de fuego con colores verdes y blancos muy brillantes.

Meteor seen from @EarthCam 's Washington Monument camera around 9:56 pic.twitter.com/97F0QJbmxM

La Sociedad Americana de Meteoros (AMS) informó que recibió 16 informes sobre una bola de fuego vista sobre Nueva Jersey, Nueva York y Filadelfia

De acuerdo con la NASA, si un meteoroide se acerca suficientemente a la Tierra y entra en la atmósfera terrestre, se evapora y se convierte en un meteoro, por lo que irradia un hermoso haz de luz en el cielo.

My camera faces WNW so it looks like it was traveling ESE to WNW. 9:57pm. pic.twitter.com/vJZIpUkU5p