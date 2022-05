Bolsa de Nueva York se desploma ante temor de una eventual recesión

La bolsa de Nueva York volvió a desbarrancarse el lunes, arrastrada por los valores tecnológicos y la energía, en un reflejo de las inquietudes por la inflación, la respuesta de la Reserva Federal (Fed) a la subida de precios, y una eventual recesión.

El Dow Jones perdió 1,99% a 32.245,70 puntos. El tecnológico Nasdaq cayó 4,29% por debajo de los 12,000 puntos por primera vez desde noviembre de 2020, a 11.623,25 unidades. Y el S&P 500 bajó incluso a menos de 4.000 puntos, con una caída de 3,20% que lo dejó en 3.991,24 unidades, un mínimo en un año.

"Los inversores no llegan a comprar a la baja. (...) No hay confianza", resumió Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.