Britney Spears: "Matrimonio ha sido un cuento de hadas"

Sam Asghari, flamante esposo de Britney Spears, se abrió en su primera entrevista después de casarse semanas atrás con la estrella estadounidense del pop: "Ha sido un cuento de hadas", dijo en un programa matutino de televisión transmitido este miércoles.

"Es surreal", sostuvo el entrenador físico de 28 años en entrevista con el programa "Good Morning America" (Buenos días Estados Unidos) de la cadena ABC. "Imaginamos que esto sería un cuento de hadas, y lo ha sido", afirmó el esposo, quien también comienza a abrirse carrera como actor.

Asghari subrayó que la cantante pop "es sensacional" y que "está genial". "Es mi esposa", enfatizó sonriente ante el entrevistador.

Spears, de 40 años, se casó con Asghari el 9 de junio en una ceremonia íntima en su casa en Los Ángeles , con presencia solamente de allegados.

El entrenador habló sobre su participación en la película de acción "Hot Seat", protagonizada por la veterana estrella Mel Gibson, así como de sus expectativas en la industria del espectáculo.

"No me prestaron atención hasta que mi esposa me dio esta increíble plataforma para trabajar", reconoció el entrenador, quien ya contaba con algunas participaciones en videos y series de televisión, entre otros.