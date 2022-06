BTS anuncia una "pausa" indefinida en su lucrativa y exitosa carrera

El grupo de pop coreano BTS anunció el martes que se tomaba una "pausa" por tiempo indefinido para que sus miembros puedan centrarse en sus actividades en solitario.

Los siete miembros del grupo de K-pop, que genera miles de millones de dólares para la economía surcoreana, lo anunciaron durante su cena anual llamada FESTA, transmitida por streaming.

RM, uno de los componentes, de 27 años, dijo que después de los últimos singles de BTS, nominados al Grammy, los miembros del grupo estaban "agotados".

