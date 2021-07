Canadá abrirá fronteras a estadounidenses completamente vacunados

El gobierno canadiense anunció este lunes que el 9 de agosto reabrirá sus fronteras para los estadounidenses completamente vacunados y que el 7 de septiembre hará lo propio con los inmunizados del resto del mundo.

Las fronteras de Canadá permanecían cerradas para los viajes no esenciales desde el 18 de marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

Para ingresar al país, los viajeros deberán haber recibido dos dosis de una vacuna autorizada por Health Canada al menos 14 días antes y estar libres de síntomas.

Por el momento, Estados Unidos no se comprometió a una apertura recíproca. "Continuamos revisando nuestras restricciones de viaje", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien agregó que siguen el consejo de sus "propios expertos médicos".

Presionado en las últimas semanas por el sector turístico para levantar las restricciones en un país donde la vacunación está muy avanzada, el gobierno de Justin Trudeau también anunció una apertura total para el mes de septiembre.

