Canadá se sumó este martes a la advertencia de seguridad de Estados Unidos sobre Mexicali y recomendó a sus ciudadanos evitar acercarse a edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de algún incidente, mientras México insistió en que no ha identificado una amenaza específica o inminente en la ciudad fronteriza.

La Embajada de Canadá en México difundió -en su cuenta oficial de X- una actualización de seguridad en la que retomó la alerta emitida por la representación estadounidense y remitió a sus connacionales al portal oficial de viajes del Gobierno canadiense para consultar más detalles y recomendaciones.

On August 24, the U.S. Embassy in #Mexico issued a security alert for #Mexicali. If you’re there, avoid government buildings and seek shelter in case of an incident. More details: https://t.co/wVdAxQDbsG pic.twitter.com/8EXAy0pwh1 — Travel.gc.ca (@TravelGoC) August 25, 2026

“El 24 de agosto, la Embajada de EE.UU. en México emitió una alerta de seguridad para Mexicali. Si te encuentras allí, evita los edificios gubernamentales y busca refugio en caso de que ocurra algún incidente”, señaló la delegación canadiense.

El mensaje fue replicado por Travel.gc.ca, el servicio oficial de información para viajeros del Gobierno de Canadá, con la misma recomendación para quienes se encuentren en la capital de Baja California, fronteriza con Calexico, California.

La advertencia canadiense se produjo después de que Estados Unidos suspendiera las actividades de su Gobierno en Mexicali y los viajes de su personal a esa ciudad, debido a información sobre una “posible amenaza”, cuya naturaleza no ha detallado públicamente.

Washington también pidió a sus ciudadanos evitar las sedes gubernamentales, refugiarse si ocurre algún percance, seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y mantenerse atentos a los medios locales.

En respuesta, el Gabinete de Seguridad de México afirmó que, hasta el momento, las autoridades no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población.

No obstante, explicó que, como medida preventiva, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron el patrullaje y la vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali, además de mantener personal y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder ante cualquier eventualidad.

El Gobierno mexicano añadió que mantiene intercambio de información con autoridades estadounidenses, mediante mecanismos institucionales de cooperación, para verificar y atender cualquier indicio relacionado con la alerta.

La presidenta Claudia Sheinbaum también había descartado que existiera una situación concreta de crisis y aseguró que las autoridades mexicanas no contaban con más detalles sobre el origen de la advertencia.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también informó del refuerzo de los operativos de seguridad y aseguró que las acciones de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente.

El Gabinete de Seguridad exhortó a la población a mantener la calma, consultar fuentes oficiales y evitar versiones no confirmadas, y recordó que el numeral 911 está disponible para emergencias y el 089 para denuncias anónimas.