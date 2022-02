Cancelan más de 5 mil vuelos en EU por tormenta invernal "Landon"

Las aerolíneas cancelaron unos 5,000 vuelos domésticos e internacionales en Estados Unidos por culpa de la fuerte tormenta invernal que se extiende por varios estados desde Texas a Maine, según indicó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Según el boletín de NWS, esta tormenta invernal "enorme y de gran escala" afectará las regiones central, oriental y del sur de Estados Unidos en los próximos días.

Según los datos de FlightAware, que observa la regularidad del tránsito aéreo comercial, esta mañana el aeropuerto más afectado por demoras y cancelaciones era el de Dallas-Fort Worth (Texas), seguido por el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago (Illinois).

10:30 AM radar update - snow is coming to an end from west to east. Denton- Ft. Worth - Granbury seeing the last of it within the next hour. #wfaaweather

Radars: https://t.co/dqaJiZ5Kqx pic.twitter.com/i905XX5eUI