Cancelan miles de vuelos en centro de EU por tormenta invernal

Una gran tormenta invernal se cernía el miércoles sobre millones de estadounidenses con una mezcla de lluvia, lluvia gélida y nieve en el centro de Estados Unidos, mientras las aerolíneas cancelaban cientos de vuelos, los gobernadores pedían a los residentes que no salieran a la carretera y las escuelas cerraban.

El mal tiempo, que comenzó el martes en la noche, dejó a un gran número de estados desde Nuevo México a Colorado y Maine bajo alertas y avisos por tormenta invernal. El miércoles por la mañana se registraron granizo, nieve y lluvia gélida en Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana y Michigan.

Era posible que cayeran más de 30 centímetros (un pie) de nieve, en Kansas, Missouri, Illinois y Michigan para cuando hubiera pasado la tormenta, justo después de otra el fin de semana pasado que provocó condiciones de ventisca en muchos lugares de la Costa Este.

The winter storm impacting #okwx, #kswx, #arwx, #mowx, #txwx will produce much needed precipitation over the next 48 hours. Once the frozen precipitation melts, runoff will start, which will delay river responses. Mountain snow will impact #cowx and #nmwx as well.

Stay safe! pic.twitter.com/s5rNCKLSVU