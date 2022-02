Candidata en Texas desata polémica al posar sin ropa para campaña

Sarah Stogner, candidata para ser integrante de la Comisión de Ferrocarriles de Texas, desató polémica al posar semidesnuda para un promocional de su campaña.

La republicana difundió el video en el que subió a una bomba de extracción de petróleo usando únicamente unas pantaletas, un par de estrellas en el pecho, botas negras y un sombrero texano sobre su cabello oscuro.

En tan sólo cinco segundos, la abogada ofreció varias poses sobre la bomba, mientras una voz en off y una tarjeta sobre el video invitaban a votar por ella para ser comisionada de la Comisión de Ferrocarriles.

“Dijeron que necesitaba al menos un millón de dólares para ganar una elección estatal”, escribió Sarah Stogner al compartir el clip en su cuenta de TikTok, donde acumula más de 40 mil vistas. En Twitter el anuncio tiene más de 128 mil reproducciones.

Antes de la difusión del video en el que posó semidesnuda, la candidata ocupaba el segundo lugar en las encuestas de preferencia para la elección que se realizará el próximo 1 de marzo.

They said I needed money. I have other assets. pic.twitter.com/OI9z9EDRRG

Aunque su nombre está relacionado con los trenes, la Comisión de Ferrocarriles de Texas está más enfocada en la regulación de la industria energética del estado. Sólo hay tres comisionados que se pueden elegir y Stogner busca ocupar el lugar de Wayne Christian, el actual presidente de la agencia y quien busca la reelección.

Luego de la polémica que causó su campaña, Stogner dijo que por años trató de manifestarse en contra de los problemas ambientales en el sector energético, pero fue hasta que difundió el video sin ropa que las personas comenzaron a hablar de ella.

“Traté de hacerlo de la forma tradicional y correcta, de usar mi vestido de escuela dominical y de preguntar si Jesús querría que dejemos que nuestras aguas se contaminen, pero nadie escuchaba”, comentó a medios texanos.

La candidata republicana también dijo que tras obtener la atención que quería, ya es hora de vestirse y trabajar.

What a great event in hill country. Looking forward to talking about groundwater and the economy! #txlege #GoVote #GOP #primaries2022 pic.twitter.com/1yArKVBas5