En TikTok circula un video sobre una pelicular escena que dejó perplejos a los pasajeros que iban a bordo de un avión.

El video, captado por los asistentes de un avión American Airlines que partía desde Dallas Fort Worth, Texas , se muestra a una mujer gritando desconcertadamente que una persona que iba en el vuelo “no era real”.

VIDEO. Mujer dice que no hay un hombre en el vuelo

“Te lo digo, me estoy jodiend%. Hay una razón por la que les digo que me estoy jodiend% y todos pueden creerme o no. […] Me importa un carajo pero te lo digo ahora mismo que ese hijo de pu&% no es real”, expresó la mujer gritando mientras caminaba para retirarse del avión e iba señalando a la persona que presuntamente no existía.

“Puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no”, concluyó mientras se salía del avión de forma dramática.

Según el New York Post, el episodio sobre la mujer que enloqueció en pleno vuelo dejó un desconcierto entre los pasajeros y retrasó la partida del avión por al menos tres horas.

Redes sociales reaccionan al video de la mujer gritando que una persona era imaginaria

El clip, que después fue difundido en distintas redes sociales, provocó distintos comentarios entre los espectadores.

Así como muchos internautas apoyan a la mujer y recriminan su actitud porque sufrió un ataque de ansiedad en medio del vuelo, otros apuntan a que padecía de alguna enfermedad mental.

“Si me quedara en eso, me sentiría enfermo de terror y un flashback del destino final”, “El 99% de mí asumiría que ella estaba teniendo un "episodio" personal por el vuelo”, “Yo estaría aterrorizado todo el vuelo después de eso”, “Ella está mal”, son solo algunos de los comentarios que dejan en el video compartido.

VIDEO. Una pasajera fuma en el baño del avión y muerde a un azafato

Los videos sobre los pasajeros teniendo algún episodio sobre los vuelos se han vuelto una tendencia en redes sociales.

Otro caso reciente, fue el de una señora rusa, de 49 años, que se encerró en el baño de un avión que viajaba de Stavropol a Moscú, y comenzó a fumar.

Cuando salió del baño se quitó la blusa y les dijo a los pasajeros a bordo que “todos estaban condenados e iban a morir trágicamente”, según reportó New York Post.

El clip dramático concluye con un azafato mordido por la señora mientras le grita "déjame en paz".