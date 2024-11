Ingrid Karina, una mujer colombiana que presuntamente trabajó Stock Models, una de las agencias de modelaje más reconocidas de Colombia, se viralizó luego de ser captada en las calles de Medellín con una apariencia pálida debido a las adicciones que enfrenta.

A través de la cuenta de Andrea Moreno, joven que se dedica a ayudar a los habitantes de calle que caen en las drogas, se compartió la grabación de la exmodelo, quien logró conmover a los espectadores por su historia y la forma en la que enfrentó la violencia de género que vivió con su expareja.

Señaló que su dolor se debe al fallecimiento de su hija de 7 años, además del sufrimiento que le causó su esposo. A pesar las complicaciones, aseguró que no le gustaría que sus hijos, quienes viven en Europa, observarán su situación actual.

“Perdí a mi hija, mis dos hijos están en Francia, no quisiera que vieran el video, porque ¿para qué me maté 20 años de la vida criandolos para que ahora vean a su mamá así y digan que ahora no estudian por eso?, no tiene sentido”, comentó.

De acuerdo con su declaración, se trata de una mujer con preparación académica que cuenta con tres nacionalidades y que habla siete idiomas, entre ellos: inglés, hebreo, francés. Sin embargo, su situación de vida la hizo vivir en las calles, donde enfrentó situaciones de violencia como un apuñalamiento en el pecho y faltas de respeto por ser mujer.

Hijo de Ingrid Karina le crea una cuenta de TikTok

Uno de los hijos de Ingrid Karina, identificado como Juan Antonio, creó una cuenta en TikTok con el nombre de su madre, para mostrar su proceso de recuperación y que al salir de las adicciones, pueda vivir de las redes sociales.

“Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer ni nadie que les de trabajo, ella podría dedicarse a las redes, después de todo es algo que siempre le ha gustado”, informó.

El joven fue criticado por mencionar que no ha podido comunicarse con su madre, pero confirmó que lo hará a la brevedad y que además, la única persona que puede contar su historia es ella misma, ya que a él no le corresponde dar declaraciones.

Tras la viralización del caso, Tatiana Picón Sánchez, quien aseguró ser familiar de la exmodelo, narró para El Tiempo que ya se encuentran en contacto con Karina y que por el momento, no buscan ayuda económica: “Está en un sitio seguro con su familia", agregó.

¿Quién es Ingrid Karina Sánchez?¿En donde trabajó?

Ingrid Karina, originaria de Colombia, informó que durante su trayectoria profesional fue una modelo reconocida de la agencia Stock Models, donde comenzó su carrera a los 15 años de edad, mismo hecho que fue confirmado por algunos familiares para medios de comunicación locales y por algunos usuarios de redes sociales.

Según fuentes locales, la exmodelo mantuvo una relación sentimental con Pedro Juan Bonett González, quien presuntamente fue denunciado por ejercer violencia contra ella y acusado de tortura por colocarle una bolsa de plástico en la cabeza, sin embargo, la denuncia no procedió. El esposo, según indican, es sobrino del General Bonett, un reconocido comandante del Ejército Nacional de Colombia en 1997.

A pesar de lo viral del caso y de que el hijo de la exmodelo colocó pruebas fotográficas de su profesión, una fundadora de Stock Models afirmó para Red+ Noticias, que no han conseguido identificar a Karina Sánchez como miembro de su agencia, además de que las integrantes tampoco la recuerdan.

“Hemos visto el video y averiguado con todo el equipo, pero la verdad nos sorprende porque ninguno la identifica bien. Hablé con el grupo que se encargaba del equipo de Medellín y tampoco, es muy raro si ella dice haber estado en la agencia. No sabemos si está muy cambiada físicamente o qué sucede”, informó.