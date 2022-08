Captan a médica vertiendo limpiador de drenajes en bebida de su esposo en California

Una médica de California fue captada por una cámara oculta en su casa vertiendo lo que parece ser limpiador de drenajes en la bebida de su esposo, revelaron documentos judiciales citados hoy por medios.

Yue “Emily” Yu, de 45 años, fue arrestada la semana pasada por presuntamente envenenar a su esposo, después de que este proporcionara pruebas en vídeo a las autoridades de Irvine, California, una ciudad vecina de Los Ángeles.

El esposo de Yu, un radiólogo de 53 años, comenzó a sospechar de su mujer al notar un sabor químico en su limonada, que bebe caliente, por lo que instaló una cámara de seguridad en la cocina de su casa, según reveló el canal ABC-7.

Un vídeo grabado el pasado 11 de julio parece mostrar a Yu vertiendo un limpiador de desagües en la bebida de su esposo.

Jack Chen has accused his wife Yue "Emily" Yu of poisoning him with Drano, a brand of drain cleaner, on three separate occasions, according to court documents. https://t.co/mfurqRmSqr