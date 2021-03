Casa Blanca celebra la 'valentía' de Harry y Meghan por hablar de salud mental

La Casa Blanca saludó el lunes la "valentía" del príncipe Enrique y de su mujer Meghan Markle al día siguiente de su entrevista explosiva con Oprah Winfrey en la televisión estadounidense.

Psaki afirmó, sin embargo, que tanto Enrique como Markle son ahora "ciudadanos privados".

Enrique y Meghan, conocidos oficialmente como el duque y la duquesa de Sussex, realizaron varias críticas al resto de la familia real en la entrevista de dos horas que concedieron a Oprah, emitida el domingo, en la que abordaron temas como los pensamientos de suicidio, el racismo y la carga de la tradición.

