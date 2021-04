Chauvin, declarado culpable de tres cargos por muerte de George Floyd

Derek Chauvin, el ex agente de policía acusado de matar al afroamericano George Floyd en mayo pasado en Mineápolis (Minesota, EE.UU.), fue este martes declarado culpable de los tres cargos que enfrentaba.

Los miembros del jurado decidieron de unánime que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Floyd falleció el 25 de mayo de 2020 luego de ser detenido bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado.

El ahora expolicía Derek Chauvin fue filmado por cámaras de seguridad y móviles de transeúntes mientras presionaba con su rodilla en el suelo durante 8 minutos y 46 segundos el cuello de Floyd, quien se quejó de que no podía respirar y falleció asfixiado.



Tears of celebration at George Floyd Square as the verdict on Derek Chauvin was read, guilty on all charges. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/IDMdjfbMvD