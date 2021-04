Chicago publica aturdidoras imágenes de asesinato de joven latino

Las autoridades de Chicago (norte de Estados Unidos) publicaron el jueves imágenes de cámaras corporales de la policía en las que se ve cómo un agente mata a tiros a un adolescente latino de 13 años.

Las imágenes muestran al adolescente Adam Toledo huyendo de los agentes en la madrugada del 29 de marzo. Cuando se detiene y levanta las manos recibe un disparo en el pecho.

Los fiscales afirman que estaba armado, aunque en el vídeo no se ve ningún arma en sus manos cuando le disparan.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, pidió en una conferencia de prensa el jueves una respuesta pacífica de los ciudadanos tras lo que describió como imágenes "insoportables".

Tras la publicación del vídeo pequeños grupos se reunieron el jueves en el centro de Chicago para protestar pacíficamente por la muerte del adolescente.

Las tensiones sobre el racismo y las actuaciones policiales son elevadas en Estados Unidos.

En la cercana ciudad de Minneapolis se está celebrando el juicio de un expolicía blanco acusado de asesinar al afroamericano George Floyd.

#AdamToledo could have been one of my students or nephews. Police cannot keep killing our children and getting away with it.



Adam pudo haber sido uno de mis estudiantes o sobrinos. La policía no puede seguir matando a nuestros hijos y quedarse sin consecuencias.



¡No mas! pic.twitter.com/szOnvzwIXc