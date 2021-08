Cierran el Pentágono por tiroteo en inmediaciones

El Pentágono fue cerrado de emergencia el martes por la mañana después de que se efectuaran varios disparos cerca de una plataforma junto a la estación de metro de la instalación.

Un anuncio del Pentágono dijo que la instalación fue cerrada debido a “actividad policial”.

Un reportero de The Associated Press que estaba cerca del edificio escuchó varios disparos.

The scene of the incident is secure. It is still an active crime scene. We request that everyone stay away from the Metro rail entrance and bus platform area. Transportation at the Pentagon is diverted to Pentagon City.