Cierran el puente Gateway, entre Matamoros y Brownsville, por protestas

Un puente fronterizo que conecta a Estados Unidos y México cerca de Brownsville, Texas, ha sido cerrado de manera temporal a causa de una protesta, informaron el viernes funcionarios consulares de Estados Unidos.

“El puente Gateway entre Matamoros y Brownsville (Texas) ha sido cerrado debido a una protesta”, dice un comunicado publicado en redes sociales por el Consulado General de Estados Unidos en la ciudad mexicana.

The Gateway Bridge between Matamoros and Brownsville has been closed due to a protest. U.S. gov. employees have been instructed to avoid the area until further notice. citizens should avoid the area, monitor media for updates, and notify friends and family of their safety.