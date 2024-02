La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que defenderá que México sea tratado como igual a Estados Unidos, así como la soberanía nacional, en medio de las contiendas electorales en ambos países.

"Lo que no vamos a permitir nunca es que se vulnere la soberanía nacional y que se utilice a los mexicanos y mexicanas como parte de un proceso de campaña denigrando a México", aseguró en una reunión con medios en el estado de Zacatecas (centro-norte de México) junto con el extitular de la Secretaría de Gobernación (Interior) (2018-2023) Adán Augusto López.

La candidata del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) para elección del 2 de junio, destacó que lo más importante es mantener una relación diplomática con Estados Unidos que priorice la igualdad entre naciones.

Ello, en medio de las elecciones que se llevarán a cabo en Estados Unidos en noviembre, proceso en el que los republicanos han tomado el tema migratorio , la seguridad transfronteriza y el trasiego de drogas desde México dentro de sus campañas con fuertes críticas.

“Nosotros queremos, y así se ha sostenido hasta ahora, por primera vez, desde hace muchos años, una relación de iguales”, dijo Sheinbaum.

Además, recordó que México se ha posicionado como el primer socio comercial de Estados Unidos e insistió que “es una relación de iguales".

La candidata del oficialismo también apuntó que se respetará la decisión que tomen los estadounidenses en las próximas elecciones al tratarse de la preferencia de su pueblo.

Sin embargo, resaltó que siempre se buscará que México tenga una relación amistosa, tanto con Estados Unidos como con cualquier otro país.

"Los mexicanos y mexicanas son muy trabajadores y no vamos a permitir, ni que se vulnere la soberanía, ni que nos traten como alguien que no es igual a ningún otro país", concluyó.

Las declaraciones de Sheinbaum suceden este jueves cuando la candidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, inició una gira de trabajo en Nueva York y Washington, en la que tendrá encuentros en el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.

Asimismo, sostendrá reuniones con los consejos editoriales de los principales diarios estadounidenses como el Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post.

Gálvez estará primero en Nueva York y posteriormente se trasladará a Washington el domingo 4 de febrero.

En la capital estadounidense, se reunirá con un grupo de legisladores estadounidenses del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y también tendrá encuentros en el Departamento de Estado.