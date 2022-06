Cliente dispara a empleada de restaurante por ponerle “demasiada mayonesa” a su comida

La policía de la ciudad de Atlanta, Georgia busca a un hombre fugitivo, sospechoso de haber disparado en contra de una empleada de un restaurante de comida rápida por haberle servido mal su comida.

Informes del Departamento de Policía de Atlanta señalaron que un cliente abrió fuego dentro de una sucursal de Subway, ubicada en una gasolinera del centro de la ciudad, luego de quedar inconforme con su pedido.

Las autoridades atendieron un llamado de emergencia vinculado a un tiroteo en el restaurante en el que murió la empleada que atendió al sospechoso y dejó herida a una segunda persona que presenció el fatal hecho.

Supuestamente, el tiroteo estalló debido a que la empleada le echó demasiada mayonesa al sándwich del hombre. Cuando éste se dio cuenta de su pedido, comenzó una acalorada discusión con la mujer que terminó minutos después con su asesinato a tiros.

Lo que ha impresionado a las autoridades y testigos durante la etapa de investigación es que el hombre agredió a las empleadas directamente, en lugar de pedir un reembolso, un sándwich nuevo o que le quitaran la mayonesa al que le sirvieron.

“Lo creas o no, se trataba de demasiada mayonesa en su sándwich”, dijo Willie Glenn, propietario del local en una entrevista con medios locales. “Decidió escalar la situación y a partir de ahí fue cuando se desató el infierno”.

"Nunca, nunca, jamás pensé que cualquier tipo de situación llegaría a ese nivel", agregó Glenn. "Siempre hemos sido capaces de reducir cualquier situación. Pero esta pasó de cero a 100 en cuestión de segundos".

La segunda víctima se trató de otra trabajadora que presenció las consecuencias de la ira del hombre. Reportes actualizados señalaron que había sido trasladada de emergencia a un hospital cercano para ser intervenida quirúrgicamente.

El hijo de esta última víctima también presenció el tiroteo, pero resultó ileso, dijo el Departamento de Policía.

Asimismo, el propietario señaló que ambas empleadas eran unas jóvenes de 26 y 24 años, respectivamente, que habían comenzado con el trabajo de medio tiempo tres semanas antes.

“Eran empleadas modelo”, expresó Glenn. Las identidades de las mujeres no han sido reveladas.

Por su parte, el hombre huyó del lugar, pero minutos después lograron capturarlo. La policía no reveló su identidad, pero dijo que se trataba de un residente de la zona de 36 años.

Willie sugirió que probablemente la sucursal será cerrada de forma permanente por los altos niveles de peligrosidad de la zona y por el tipo de personas que descargan su furia a balazos a la mínima provocación.

“Hay un hombre que pasará el resto de su vida en la cárcel por un sándwich de $7 dólares y un poco más de mayonesa. No puedo poner a nadie más en peligro así en este vecindario. No vale la pena la vida de alguien”.

Yesterday, a man shot two women for putting too much mayo on his sandwich at the #Subway on Northside Drive. One died and the other in surgery. The store owner says the victims just started working there about three weeks ago. Police are still looking for the shooter. pic.twitter.com/xljZodI8LV