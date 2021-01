Club Mar-a-Lago violó normas sanitarias en fiesta de año nuevo de Trump

La violación de la ordenanza sobre el uso de mascarillas por el club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en su fiesta de Año Nuevo le ha valido una amonestación, pero no una multa ni otra sanción.

En una carta al gerente del club, Bernd Lembcke, el condado Palm Beach dijo que las futuras violaciones de la ordenanza podrían costarle 15.000 dólares cada una en multas. Un video de la fiesta muestra que pocos de los 500 invitados usaban el cubreboca en la atestada pista de baile mientras actuaban el rapero Vanilla Ice, el cofundador de los Beach Boys Mike Love y la cantante Taylor Dayne.

El funcionario Todd Bonlarron dijo en la carta que si bien el club posiblemente repartió cubrebocas entre los invitados, “hubo una falla en la aplicación de las órdenes y casi toda la sala de invitados estaba sin cubrebocas”. Dijo que le complacía que Lembcke prometiera aplicar la ordenanza en lo sucesivo.

Of course Trump's southern swamp, Mar-a-Lago, had to be the host of a New Year's Eve party in the middle of a raging pandemic. There were no masks to be seen at this GOP swamp-fest but there was plenty of selfishness on display!pic.twitter.com/9Itg00a4ke