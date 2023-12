Cocinero vasco García Basabe, del Palacio de Buckingham, reparte comida a los necesitados El chef relata como fue la selección para trabajar en el palacio real; "la última prueba era como si estuvieras en un programa de televisión", dice

Cocinero vasco García Basabe, del Palacio de Buckingham, reparte comida a los necesitados (Photo by Justin TALLIS / AFP) / TO GO WITH AFP STORY BY Pablo SAN ROMAN