Como relámpagos; ladrones roban $2 millones de dólares en joyería en segundos

Más rápidos que un relámpago. Así un grupo de ladrones llevaron a cabo un asalto maestro en una lujosa joyería de Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con los informes del Departamento de Policía de Nueva York, un grupo de hábiles enmascarados robaron un motín de $2 millones de dólares en pura joyería con un plan que ejecutaron en menos de un minuto.

El asalto ocurrió dentro de la tienda de lujo Facets Jewelry, ubicada en Park Slope, el fin de semana pasado.

El local se encontraba operando de manera regular con varios empleados, incluida la dueña cuando los ladrones irrumpieron con un martillo y supuestas pistolas y amenazaron al personal de dispararles en caso de que intentaran resistirse al robo.

En cuestión de 38 segundos los delincuentes rompieron varias vitrinas frontales con martillos y sacaron las joyas.

A través de un video de seguridad que circula en internet, se aprecia que los hombres entran de forma sospechosa a la tienda con los rostros cubiertos con pasamontañas y capuchas de sus chamarras; se despliegan por el frente de la tienda y comienzan el asalto.

“Todo duró 38 segundos. Se llevaron dos cajas y media llenas de anillos de compromiso de diamantes, piezas más nuevas que hemos diseñado internamente y piezas que hemos coleccionado: anillos art déco y eduardianos”, dijo Irina Sulay, dueña de la joyería a The New York Post.

“Quiero decir, 100 anillos. Sabían exactamente qué cajas tomar. Sólo tomaron los artículos más caros”, agregó.

Recordó que uno de los criminales sacó un martillo de su ropa y se dirigió a romper las vitrinas y que no sacaron ninguna pistola a pesar de sus amenazas.

Los enmascarados conmocionaron a la dueña y al resto de personas que se encontraban justo en el momento y, aunque no hubo heridos, Sulay aseguró que habían quedado traumados.

“Honestamente, da mucho miedo. Ni siquiera pude hablar ayer. Estaba hiperventilando, llorando, sollozando y temblando”.

Uno de las trabajadoras quiso llamar a la policía, pero cuando trató de acercarse al teléfono, uno de los ladrones amenazó con dispararle. ¡No te muevas! ¿A qué diablos vas? ¡Te voy a disparar!”, describió Sulay.

SMASH & GRAB HEIST -- @FacetsParkSlope is open for business by APPOINTMENT only after 3 men robbed the store Sun. Surveillance video captured the 38 sec. robbery where one used a hammer to break display cases. The other bagged the jewelry valued at approx. $2M. #1010WINS pic.twitter.com/42LIUWMJCb