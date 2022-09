Condenan a mujer que vendió a su hija de 6 años por unos tenis en EU

Una mujer fue condenada a 23 años de prisión en Estados Unidos por vender a su hija de seis años a un hombre que abusó de ella en diferentes ocasiones.

La mujer identificada como Kylie Ruby Flores, originaria de Cheney, Washington, conoció a Trever Harder en la aplicación de citas "Plenty of Fish". Ambos acordaron cambiar a la pequeña por un poco de dinero, un lugar para dormir y por unos tenis para correr.

La madre, de 31 años de edad, entregó a su hija y el sujeto abusó sexualmente de ella.

Además, Harder instaló una cámara en un juguete para gatos que tenía en su departamento en Cheney para filmar a la niña en el sofá de la vivienda.

La policía encontró los videos en la vivienda del sujeto y la menor de edad también describió el abuso que sufrió, incluidos actos de sodomía.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los abusos se cometieron entre el 2 de febrero y el 26 de julio de 2021.

Kylie Ruby fue detenida y condenada por tráfico sexual de menores. Por este delito pasará más de dos décadas en prisión y estará bajo supervisión federal por el resto de su vida, según un comunicado de la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Washington.

Spokane Woman Sentenced to 23 Years for Child Sex Trafficking: Kylie Ruby Flores of Spokane has been sentenced to 23 years in prison for conspiracy to engage in the sex trafficking of a six-year-old girl. https://t.co/r92lNcpjJE