Conor McGregor supera a Messi y Ronaldo como atleta mejor pagado

El luchador irlandés Conor McGregor fue el deportista con mayores ingresos durante el último año, gracias principalmente a la venta de su marca de whisky, superando a los futbolistas Messi y Cristiano Ronaldo, según el listado publicado este viernes por la revista Forbes.

McGregor, de 32 años y gran estrella de las artes marciales mixtas, se embolsó durante los últimos 12 meses un total de 180 millones de dólares después de haber vendido su participación mayoritaria en la marca de whisky “Proper No.12" a la multinacional mexicana Becle por unos 150 millones de dólares.

UFC Star Conor McGregor Reacts To Becoming The World’s Top-Paid Athlete: ‘I’m A Disrupter’ https://t.co/80pCI1RdNE pic.twitter.com/2Xr6gPfpol