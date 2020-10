Covid-19 en Trump inspiró a más estadounidenses a usar cubrebocas: estudio

El controversial diagnóstico positivo por coronavirus de Donald Trump ‘inspiró’ a más estadounidenses a utilizar cubrebocas durante la pandemia, señala una reciente investigación.

De acuerdo con un informe presentado por Axios-Ipsos, cerca del 21 por ciento de los estadounidenses encuestados reconocieron que el diagnóstico del presidente de Estados Unidos los influyó para utilizar cubrebocas y respetar otras medidas sanitarias como el distanciamiento social de dos metros con otras personas.

Según los datos compilados, los estadounidenses comenzaron a usar cubiertas faciales en los días inmediatos posteriores al diagnóstico del mandatario.

Los hallazgos surgieron a partir de una encuesta de 405 adultos estadounidenses realizada durante el fin de semana.

El resto de la muestra, aproximadamente un 77 por ciento, dijo que su enfermedad no había influido en la decisión de usar o no cubiertas para protegerse del Covid-19 y que no aumentaban las probabilidades de usarlas en algún momento.

En tanto, el 2 por ciento de los voluntarios dijeron que es menos probable que usen cubiertas o respeten las medidas sanitarias.

Por su parte, el 12 por ciento de los encuestados dijo que es más probable que utilice guantes de látex ahora, en comparación con un 85 por ciento que dijo “no haber cambios” en su decisión de usarlos.

Otro informe realizado por CNN y SSRS reveló que los días posteriores al anuncio de que el presidente había enfermado de Covid-19, un tercio de los estadounidenses dijeron que Trump manejó con irresponsabilidad el riesgo de infección a otras personas a su alrededor.

Mientras el 69 por ciento señaló que no habían creído en las declaraciones de la Casa Blanca con respecto a las actualizaciones de salud del mandatario y sólo un 12 por ciento les creyó.

Regreso de Trump a la Casa Blanca

El lunes pasado, el mandatario salió del hospital militar en el que fue ingresado tres días antes para tratarse el Covid-19 a pesar de las advertencias de los médicos de que no se encontraba fuera de peligro.

A su llegada a la Casa Blanca, el presidente hizo un breve recorrido por el pórtico sur de la residencia, se quitó el cubrebocas y despidió al Marine One, el helicóptero presidencial que lo trasladó desde el hospital Walter Reed.

Poco después, Trump entró al edificio sin cubrebocas.

Este martes, el magnate volvió a la oficina Oval para retomar sus actividades, atendiendo principalmente una reunión de información sobre las negociaciones del segundo cheque de estímulo y sobre el avance del huracán Delta que se dirigía a Estados Unidos.

