Covid-19. México recluta voluntarios para probar su vacuna “Patria”

México comenzó el reclutamiento de voluntarios para el primer ensayo clínico de su vacuna contra el covid-19, bautizada como Patria, informó este martes María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Los lotes con el inmunizante desarrollado por el laboratorio mexicano Avimex ya están listos, aseguró Álvarez-Buylla.

Para efectuar el primer ensayo de Patria "se reclutarán entre 90 y 100 adultos sanos en la Ciudad de México", y el análisis de resultados se llevará a cabo entre este mes de abril y mayo, precisó.

"No es poca cosa (desarrollar el biológico), porque los que hacen vacunas deciden si permiten que salga de sus territorios o no, hay países que no han permitido que salgan vacunas y esta vacuna es para México y otros países", añadió López Obrador.