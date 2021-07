Covid-19. Nueva York honra a personal médico con mega desfile

Nueva York realizó el miércoles un desfile en honor al personal médico que ayudó a la ciudad a superar la crisis del coronavirus.

Enfermeras, médicos, paramédicos, maestros, policías, choferes de autobuses y otros montados en carrozas fueron homenajeados el miércoles con un desfile por Broadway, flanqueados por rascacielos y sumidos en una lluvia de confeti.

El desfile fue desde Battery Park hasta el Ayuntamiento, subiendo por Broadway y el bajo Manhattan. Estuvo encabezado por Sandra Lindsay, una trabajadora de salud que fue la primera persona en el país en vacunarse contra el coronavirus.

HOMETOWN HEROES: New York City held a ticker-tape parade Wednesday to say thank you to the essential workers who helped the city through the #COVID19 pandemic. https://t.co/oSySVkuXpl pic.twitter.com/3PoZ3Na8dk

El desfile de trabajadores esenciales el miércoles fue el más reciente en una tradición de 125 años en Nueva York. El mismo tipo de desfile ha sido realizado previamente para homenajear a soldados que regresan de conflictos, astronautas y equipos campeones de deportes.

El desfile previo en el llamado Canyon of Heroes homenajeó a la selección femenina de fútbol de Estados Unidos por su victoria en la Copa del Mundo del 2019.

Check out some of the scenes from today’s NYC #HometownHeroes parade featuring our staff heroes who fought so valiantly to save New Yorkers during the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/UmCmFnKOqD