Covid-19. Pfizer prevé una tercera dosis de la vacuna

Las personas que han recibido la vacuna de Pfizer "probablemente" necesitarán una tercera dosis en un plazo de seis meses a un año, y luego probablemente una inyección cada año, dijo el jefe del gigante farmacéutico estadounidense.

Pfizer CEO Albert Bourla says COVID vaccine recipients will "likely" need a third dose between 6-12 months after full vaccination followed by an annual shot.



"But all of that needs to be confirmed," he adds.