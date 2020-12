Covid. Arrestan a 158 personas por fiesta ilegal en Los Ángeles

La policía arrestó a 158 personas el fin de semana en una fiesta ilegal en el condado de Los Ángeles, donde se registra un pico de coronavirus.

El allanamiento se realizó el sábado por la noche en la ciudad de Palmdale, en el desierto. El comisario Alex Villanueva juró reprimir enérgicamente los “eventos de supercontagio”.

Villanueva preveía revelar más detalles en una conferencia de prensa en las próximas horas.

#Palmdale #California

FOX LA documented *another* large underground party over the weekend when @LASDHQ deputies showed up and broke it up; arresting 158 people in the process.



Bill Melugin @BillFOXLA

