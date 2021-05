Covid. Por segundo año consecutivo cancelan el Oktoberfest

Los funcionarios bávaros cancelaron el lunes las festividades del Oktoberfest por segundo año consecutivo debido a las preocupaciones sobre la propagación del COVID-19, argumentando que resulta demasiado riesgoso organizar la celebración, que atrae visitantes de todo el mundo, durante la pandemia.

El gobernador de Baviera, Markus Soeder, dijo que con “gran pesar” decidieron suspender el festival de cerveza conocido a nivel mundial, pero que con las cifras de coronavirus aún obstinadamente altas y los hospitales alemanes lidiando con la crisis sanitaria tuvieron que hacerlo.

Alemania se encuentra en cuarentena debido al coronavirus, incluyendo la prohibición de grandes reuniones, con una tasa de infección de 146,9 nuevos casos semanales por cada 100.000 habitantes.

Bavaria está ligeramente por debajo del promedio nacional con 145,4 nuevas infecciones semanales por cada 100.000 habitantes, según el centro de control de enfermedades del país, el Instituto Robert Koch.

It's payday weekend, so time to treat yourself! What better way than securing your seat at an epic Oktoberfest run by the people of Norwich, for the people of Norwich! Tickets from just £15 - https://t.co/RPmFatWTtV pic.twitter.com/tgThk3ei5C