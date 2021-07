Crédito tributario por hijos en EU. ¿Qué es y a quién beneficia?

El presidente estadounidense, Joe Biden, dio este jueves el pistoletazo de salida al mayor programa para combatir la pobreza en Estados Unidos en medio siglo, con el foco en las familias con hijos.

A partir de hoy, el Gobierno distribuirá hasta 300 dólares mensuales en un crédito impositivo por cada hijo e hija como ayuda a unos 39 millones de hogares para paliar el impacto de la pandemia de la covid-19, según datos de la Casa Blanca.

Según el mandatario, casi todas las familias estadounidenses con hijos que ganan menos de 150.000 dólares al año por pareja o 125.000 en caso de madres o padres solteros recibirán a partir de hoy su primer pago mensual.

Este es el mayor plan para combatir la pobreza desde la década de los sesenta, cuando el entonces presidente Lyndon Johnson (1963-1969) lanzó la estrategia conocida como “guerra contra la pobreza”.

Biden estuvo acompañado en la presentación de este programa de la vicepresidenta de EU, Kamala Harris, que aseguró que este es “un gran día” para todas las familias estadounidenses.

Esta ayuda forma parte del paquete de apoyo económico promulgado en febrero por Biden, y "brinda un alivio fiscal a las familias trabajadoras de clase media y con niños en dificultades", destacó el mandatario.

Starting this morning, nearly all working families in America are receiving their first monthly payment from the expanded Child Tax Credit. If you file your taxes electronically, look for a deposit labeled “CHILDCTC.”



