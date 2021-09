Cristiano regaló su camiseta a la mujer a la que dio un balonazo (video)

Cristiano Ronaldo dio un balonazo a una mujer del equipo de seguridad del estadio en el calentamiento del partido con el Young Boys y, tras el encuentro, le regaló su camiseta.

El portugués, que hizo un tanto pero no pudo evitar la derrota de su equipo, se acercó en el momento a interesarse por el estado de la mujer y le entregó su camiseta al término del partido.

Mesi fc using my Cristiano Ronaldo - Steward edit with out any credits and showing only a bit from it to mock @Cristiano

Why not show this complete video?

Hey Cr7 fans & Manchester United fans help me out here. #ManchesterUnited #ucl #steward #ronaldo #YoungBoys pic.twitter.com/5Y3465H3pe