Critican a basquetbolista por video en el que toca pecho de porrista

Un jugador universitario de basquetbol de Arizona fue criticado luego de que se viralizó un video en el que aparentemente tocó el pecho de una porrista que animaba el partido en el que participaba.

La escena ocurrió durante el juego de los Wildcats de la Universidad de Arizona contra los Horned Frogs de la Universidad Cristiana de Texas (TCU), el domingo pasado.

Al concluir el partido, con una victoria para Arizona, las cámaras de televisión enfocaron al jugador Bennedict Mathurin mientras salía de la cancha.

En las imágenes se observa que el jugador de los Wildcats extiende los brazos para celebrar su triunfo y aparentemente toca el pecho de la porrista de la Universidad Cristiana de Texas.

La animadora no se mueve y Mathurin baja los brazos para salir así de la cancha de la Viejas Arena, en San Diego.

Luego de que el video se viralizó en redes sociales, algunos usuarios criticaron al basquetbolista de 19 años y exigieron su suspensión por tocar a la joven durante el partido del domingo.

Ummmm…did the Arizona go later just give the TCU cheerleader a tap? pic.twitter.com/VbVRLoqp2V

El director deportivo de la Universidad de Arizona, Dave Heeke, emitió un comunicado en el que explicó que habló con el jugador y él no recuerda haber tenido algún contacto físico con la porrista.

Tras la polémica desatada, en redes sociales surgió un video con un ángulo diferente de la escena. Algunos usuarios aseguran que el contacto de Mathurin con la animadora no fue intencional.

En una rueda de prensa realizada este miércoles, el basquetbolista de la Universidad de Arizona afirmó que intentó contactar a la porrista para disculparse con ella.

Bennedict Mathurin explicó que mandó un correo electrónico al departamento de atletismo de la Universidad Cristiana de Texas pero no detalló si ya había hablado con la animadora.

Arizona's Bennedict Mathurin addresses the video of him allegedly touching a TCU cheerleader while walking off the court in San Diego. pic.twitter.com/t28Wb06ZbA