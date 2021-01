¿Cuáles son los beneficios que podría obtener Trump como expresidente?

Después de la toma de protesta del nuevo presidente de Estados Unidos, se hace vigente los derechos de Donald Trump como expresidente de recibir una pensión anual de $221 mil 400 dólares además de otros beneficios.

A través de la Ley de ex presidentes, Trump como otros mandatarios tienen el derecho de gozar de una pensión anual, seguridad, ayudas financieras para su familia e incluso facilidades para iniciar un nuevo trabajo.

Esto es lo que podría obtener el ex mandatario después de dejar Washington.

Pensión anual

Fue a finales de la década de los 50 cuando el Congreso aprobó la Ley de ex presidentes para apoyarlos económicamente después de dejar su cargo en la Casa Blanca.

Originalmente la pensión se estableció en $25 mil dólares anuales, pero ahora reciben una pensión “igual a la tasa anual de un salario básico” de un jefe o ejecutivo, cifra que es superior a los $220 mil dólares.

Una oficina y personal

La ley también financia el espacio de oficinas y un equipo de trabajo para iniciar un nuevo trabajo. Los ex presidentes pueden elegir a su personal bajo la ley, con un presupuesto total para las contrataciones de $150 mil dólares por año, durante los primeros 30 meses fuera del cargo del ex presidente. A partir de este periodo, la ayuda se reduce a $96 mil por año.

Mesadas para su viuda

En caso de que Donald Trump fallezca, Melania tiene derecho a una asignación monetaria a una tasa de $20 mil por año, siempre y cuando no se vuelva a casar.

Si la pareja se divorcia, Melania no tendría derecho al subsidio, pero sí tendría derecho la nueva esposa del magnate.

Seguridad personal

Todos los presidentes tienen derecho a recibir protección personal proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional con agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos es la organización encargada de la seguridad ex presidencial.

En caso de que el ex presidente no requiera de estos servicios, el Departamento de Seguridad Nacional debe proporcionar hasta $1 millón de dólares por ex presidente más $500 mil por cada cónyuge cada año fiscal para gastos de seguridad y gastos relacionados con viajes.

¿Los juicios políticos intervienen en su derecho a los beneficios?

Los beneficios como expresidente están vigentes para Trump durante el juicio político pendiente.

Según lo estipula la Ley de ex presidentes, cualquier exmandatario tiene derecho a los beneficios si su presidencia culmina por otra razón que no sea la destitución

En caso de que Trump sea declarado culpable en el próximo juicio político del Senado, sus beneficios pueden verse afectados e incluso puede quedar inhabilitado para ocupar puestos públicos en el futuro. Para esto último, los miembros del Senado deben emitir una votación.

¿Donald Trump necesita la pensión?

Técnicamente el empresario no necesita las ayudas gubernamentales a las que tiene derecho, así como no necesito ni solicitó un salario presidencial durante su periodo activo.

Esto debido a que Trump es un magnate de las bienes raíces, además de celebridad, que goza de una fortuna de $2.5 mil millones, según estimaciones de Forbes a enero de 2021.

Su riqueza lo llevó a recibir el título del presidente más rico de la historia de Estados Unidos una vez que tomó posesión en 2017.

Sin embargo, los problemas que acarreó durante su último año como presidente y “la toxicidad” que ha adquirido su marca, podrían significarle a Trump, como empresario, pérdidas millonarias de contratos cancelados o suspendidos, millones en préstamos y otros tantos millones en demandas.

“Trump tiene una reputación tan tóxica que muchas instituciones financieras no querrán hacer negocios con él”, dijo al New York Times Adam J. Levitin, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí