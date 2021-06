¿Cuándo y dónde se verá el eclipse solar de “anillo de fuego”?

El próximo eclipse solar ocurrirá el próximo jueves 10 de junio con el fenómeno del “anillo de fuego” y podrá observarse desde diferentes regiones de América del Norte.

Al igual que ocurre en los eclipses totales, este fenómeno se origina cuando la luna pasa entre el sol y la Tierra durante algunos instantes,y el satélite natural bloquea la luz solar y proyecta su sombra.

Sin embargo, en los eclipses totales de sol, el astro se cubre por completo, mientras que en los anulares, también conocidos como de “anillo de fuego” queda un aro de luz visible.

El eclipse de “anillo de fuego” se origina cuando la luna está demasiado lejos de la Tierra como para bloquear totalmente al sol, según explica el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS).

Este tipo de fenómenos no deben mirarse de forma directa en ningún momento, ya que pueden causar un daño en la visión al quedar una porción del sol sin estar cubierta.

On June 10, an annular ‘ring of fire’ solar eclipse will be visible in parts of Canada and the Arctic. A partial solar eclipse will also be visible in other parts of the northern hemisphere, including parts of the eastern U.S. at sunrise. More info: https://t.co/xnDmqxZtZh pic.twitter.com/uY7UowJCmH