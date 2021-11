¿Cuándo y a qué hora ver el eclipse lunar más largo en 580 años?

Esta semana se podrá ver el eclipse lunar parcial más largo en 580 años que será tan profundo que podría ser casi total, según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Un eclipse lunar casi total se registra cuando se alinean el Sol, la Tierra y la Luna hasta que el satélite natural queda a oscuras por la sombra de la Tierra. Al ser parcial, el 99.1 por ciento de la Luna quedará en sombras.

En el eclipse, la Luna se tornará rojiza debido a la dispersión de Rayleigh que ocurre porque la luz del sol que llega a la Luna atraviesa la atmósfera de la Tierra. De acuerdo con la NASA, "en cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera de la Tierra durante el eclipse, más roja se verá la Luna".

Además, en la madrugada del miércoles a la del sábado se podrá ver la Luna llena, también llamada "Luna de Castor" por los nativos americanos, ya que era la señal de que se debían colocar trampas para atrapar castores antes de que las congelaran y así tener pieles para el invierno.

There's a partial lunar eclipse this month—but that's not the only thing to watch out for in the night skies of November! Look out for the Pleiades star cluster, and Jupiter and Saturn drawing ever-closer together. https://t.co/prbgoFyqMb pic.twitter.com/CcJZvPd0gs

La NASA detalló que el pico del eclipse lunar ocurrirá a las 4:03 de la mañana EDT (3:03 horas del tiempo del centro de México) del viernes 19 de noviembre. Durante este momento, el satélite natural tendrá una tonalidad rojiza y sólo una pequeña franja de la Luna brillará.

A la 1:02 de la mañana EDT la Luna comenzará a entrar en la penumbra de la Tierra y empezará a oscurecerse con un efecto sutil.

A las 4:20 de la mañana EDT el color rojizo comenzará a desvanecerse y a las 5:47 de la mañana terminará el eclipse parcial, mientras el penumbral concluirá a las 7:04 de mañana.

El eclipse parcial de Luna será visible en América del Norte, parte de América del Sur, el este de Australia, Polinesia y el noreste de Asia.

La NASA precisa que las primeras partes del eclipse serán más visibles en las zonas del este y lo último en el oeste.

According to @NASA, the longest lunar eclipse of 2021 is on November 19th!A lunar eclipse is when Earth casts a shadow onto the moon. It is expected to last ~3.5 hours, w/ a peak around 3 AM. for clear skies. For more info, check out https://t.co/FsQSzcpkv5. #NEwx pic.twitter.com/Es1qfrVyU7