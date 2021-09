Daddy Yankee, imparable; conecta otro hit en listas de popularidad

El artista puertorriqueño Daddy Yankee, uno de los grandes pioneros del género urbano a nivel mundial, alcanzó este miércoles otro éxito en su dilatada carrera al lograr con uno de sus más recientes temas, "Problema", superar los mil millones de reproducciones en las plataformas de música digital.

"Problema" ha despuntado en todas las plataformas digitales y listas de popularidad, alcanzando la posición número 1 en la lista de Latin Airplay de Billboard, lo que ha conseguido ya en 24 ocasiones en su carrera.

El tema, lanzado a través de El Cartel Records/Republic Records/Universal Music Group, también se colocó en el primer lugar de la lista Latin Rhythm Charts de Billboard.

El puertorriqueño también continúa disfrutando del éxito de su tema "Métele al perreo".

Here's a behind-the-scenes look at @daddy_yankee's Billboard cover shoot.



Read the cover story here: https://t.co/v3rAU9NZJc pic.twitter.com/10FrKxcbqa