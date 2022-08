De ‘apoyo emocional’; captan a niña paseando a caimán en parque de Filadelfia

Los caimanes en lugares pantanosos de Estados Unidos son bastante comunes y algo peligrosos para los humanos y animales que viven cerca o se topan con ellos por accidente.

Sin embargo, una pequeña niña de Filadelfia desafío estas características de los depredadores al pasear con uno en un parque de la ciudad.

En redes sociales se está viralizando un video en el que se muestra un reptil combatiendo la ola de calor a su manera con una niña en la fuente de Love Park, Filadelfia.

Las imágenes muestran a la niña divirtiéndose con el animal atado con una correa por el cuello y el torso como si de un perro se tratara; en su pechera roja se alcanza a leer que es un animal de apoyo emocional.

Identificado como Wally the Alligator es toda una sensación en redes sociales y es el animal de servicio de Joie Henney, un residente de Filadelfia que se dedica a destacar reptiles y ha ganado experiencia en el tratamiento de la especie y cuidado desde hace 30 años.

Según los informes, el animal fue rescatado por Henney hace más de siete años, cuando todavía era un bebé.

El hombre sacó al caimán de un lago sobrepoblado de Florida debido a que estaba en peligro de ser sacrificado o transferido a un área de cautiverio: “Había una sobreabundancia de caimanes en esa área”, dijo el hombre en una entrevista con CNN. “Los llamados ‘caimanes molestos’ deben ser sacrificados o transferidos al cautiverio”.

Desde su rescate, el animal y Henney se hicieron buenos amigos hasta el punto de que el hombre lo ha entrenado para ser apoyo emocional de quien más lo necesita y obtuvo una licencia especial que certifica que es seguro.

“Wally ha sido bastante diferente a cualquier caimán con el que me haya enfrentado en los últimos 30 años", dijo Henney. “Él no muestra enojo. No muestra agresividad. No lo ha hecho desde el día que lo atraparon. Nunca pudimos entender por qué. Es adorable. Duerme conmigo, roba mis almohadas, roba mis frazadas. Es simplemente asombroso”.

En los últimos meses, el caimán ha sido el soporte del mismo Joie durante su batalla contra el cáncer, así como su apoyo en los tratamientos de radiación y de la depresión.

Durante otra entrevista, Joie dijo que a partir del diagnóstico de cáncer desarrolló depresión y que en lugar de aceptar los medicamentos para esta enfermedad mental, decidió apoyarse en su mascota.

Wally es una sensación de redes sociales y una celebridad en público debido a que causa impacto y curiosidad en los transeúntes que lo ven paseando por las calles o divirtiéndose en el parque.

Su dueño no tiene miedo de que vaya a morder a alguien y considera que el caimán es “alucinantemente” dócil y fácil de tratar.

La fama que ha obtenido el caimán ha ayudado para que su dueño gane, a través de donaciones, fondos para cubrir sus gastos médicos, pero sobre todo para mantenerlo a él y a otros caimanes rescatados o en peligro de sacrificio.

Cada vez que Joie puede, lleva a Wally a centros para personas mayores y escuelas con fines educativos y a veces lo presta para cubrir las necesidades emocionales de personas enfermas.

Durante su paseo por Love Park, Henney dijo que se había divertido con los visitantes del lugar, en especial con la niña que lo había estado paseando por la fuente.

“Se divirtieron mucho”, dijo Henney a CNN . “La gente vino tan pronto como supieron que Wally estaba allí para recibir un abrazo y tomarse una foto con él”.