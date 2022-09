¡De película! Ladrones chocan contra camioneta para robar 20 mil dólares en Manhattan

Como si se tratara de una película de Hollywood, un par de ladrones persiguieron a un automovilista en una de las zonas más importantes de Manhattan, en Nueva York.

El asalto se registró la tarde de este sábado en la zona de Upper East Side, cerca de las calles East 92nd y 2nd Avenue, a unos pasos de hoteles exclusivos de Nueva York y del parque Ruppert.

Peatones que se encontraban en el lugar grabaron en video la persecución. En las imágenes se muestra que un automóvil negro Mercedez-Benz perseguía a toda velocidad a una camioneta plateada.

El auto logró alcanzar a la camioneta Toyota hasta impactar el lado izquierdo para impedirle que avanzara.

Para huir, el conductor de la camioneta subió a la banqueta de la calle, pero al auto negro lo siguió. El vehículo negro chocó contra la parte derecha de la Rav-4, para hacerla girar en 180 grados y un ladrón bajó con una pistola para amenazar al conductor.

Finalmente, el ladrón le quitó al automovilista una bolsa en la que llevaba 20 mil dólares y escapó del lugar.

